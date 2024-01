Imagewechsel? Das planen Prinz Harry und Meghan für 2024

Wird 2024 etwa ihr Jahr? 2020 hatten Prinz Harry (39) und seine Frau Herzogin Meghan (42) ihre royalen Pflichten niedergelegt. Danach versuchte das Ehepaar in Interviews, Büchern und Dokumentationen deutlich zu machen, wie sehr es unter dem Leben im britischen Königshaus litt. Statt verständnisvoll zu sein, reagierte der Großteil der Öffentlichkeit allerdings genervt. Auch das Verhältnis zur Royal-Family litt dadurch nur noch mehr. Doch nun scheinen Harry und Meghan so einiges ändern zu wollen!

Das glaubt zumindest der Autor Phil Dampier. Wie er in einem Interview mit The Sun betont, wissen die Sussexes, "dass sie den Image-Krieg mit William (41) und Kate (42) verloren haben". Umso wichtiger soll es dem 39-Jährigen und seiner Frau jetzt sein, der Öffentlichkeit zu beweisen, wie gut es ihnen abseits des britischen Königshauses geht. "Sie werden zurückschlagen und zeigen wollen, dass sie gute Arbeit leisten können, aber auch, dass sie sich amüsieren und Spaß haben können", erklärt Phil.

Harrys Bruder und dessen Frau sollen sich davon aber nicht beeindrucken lassen. "William und Kate werden einfach weitermachen und sie haben königliche Touren vor sich, darunter einen Besuch in Italien im Frühjahr", so Phil. Ob Harry und Meghan da mithalten können? Der Journalist glaubt nicht daran: "[Sie] werden daher versuchen, andere Methoden zu finden, um ihre Botschaften zu vermitteln und ihr Ansehen in der Öffentlichkeit zu verbessern, sowohl in Großbritannien als auch in den USA."

Anzeige

Amy Katz/ZUMA Press Wire Prinz Harry und Herzogin Meghan beim One805-Event 2023

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan mit Prinz Harry bei den Invictus Games in Düsseldorf

Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan, 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de