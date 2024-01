Wie süß! Leni Klum und Freund Aris haben Welpen adoptiert

Sie gehen unter die Hundebesitzer. Leni Klum (19) ist bereits vor einiger Zeit in die großen Fußstapfen ihrer berühmten Mama Heidi Klum (50) getreten. Inzwischen scheint das Model karrieretechnisch auf der Überholspur zu sein. Auch privat könnte es aktuell wohl kaum besser für die Beauty laufen. Im Februar 2021 hatte sie die Liebe zu ihrem Aris öffentlich gemacht. Nun hat das Paar zum ersten Mal Nachwuchs bekommen – zumindest vierbeinigen. Leni und Aris sind stolze Eltern eines Welpen.

In ihrer Instagram-Story teilt die 19-Jährige einige Schnappschüsse mit ihrem neuesten Familienmitglied. "Aris und ich haben einen Welpen adoptiert", kommentiert sie diese. Während ein Bild ihren kleinen Hund bei einem Mittagsschläfchen zu zeigen scheint, kuschelt Leni in einem anderen mit ihrem süßen Vierbeiner. Ganz offensichtlich liegt die Liebe für tierische Begleiter ganz in der Familie. Genau wie Mutter Heidi kann sich die Beauty nun auch stolze Hundemama nennen.

Während der Klum-Spross im Netz gerne Aufnahmen aus seinem Privatleben zeigt, legt sie auch in der Öffentlichkeit regelrechte Glanzauftritte hin. Vor wenigen Tagen zeigte sich Leni an der Seite von Heidi auf einer Gala in Los Angeles. Gekonnt posierte das Mutter-Tochter-Gespann in atemberaubenden Roben für die Fotografen.

Instagram / leniklum Leni Klums Hund

Instagram / leniklum Leni Klum mit ihrem Hund

Getty Images Heidi Klum mit ihrer Tochter Leni im Januar 2024

