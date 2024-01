Das sind Sandy Meyer-Wöldens Co-Stars bei "Das Traumschiff"

Sie sticht nicht allein in See! Vor einigen Tagen wurde bekannt, dass Sandy Meyer-Wölden (40) ihre schauspielerischen Fähigkeiten unter Beweis stellen kann: Olli Pochers (45) Ex-Frau ergatterte eine Gastrolle bei Das Traumschiff. Viel darf das Model zu diesem Zeitpunkt noch nicht verraten, da weitere Details der Schweigepflicht unterliegen. Immerhin ist jetzt bekannt, wer mit Sandy auf der MS Amadea zu sehen sein wird!

Auf ihrem Instagram-Profil teilte die 40-Jährige einen Schnappschuss, der sie auf einem Kreuzfahrtschiff auf Madeira zeigt. Dass es sich bei den anderen Personen auf dem Foto um ihre Co-Stars handelt, machte Sandy mit diesen Zeilen deutlich: "Ich bin sehr dankbar für diese unvergessliche Erfahrung mit wunderbaren Menschen auf dem Traumschiff!" Neben der Blondine stehen Aaron Karl, Kai Wiesinger (57), Lisa Furtner, Joyce Ilg (40) und Chris Halb12 für die ZDF-Filmreihe vor der Kamera.

Somit tritt Sandy in die Fußstapfen ihres ehemaligen Partners. Olli war nämlich in der Neujahrsfolge zu sehen, in der er Christian Bruckner spielte, der von seiner Frau betrogen wird. Doch nicht nur der Comedian hatte einen Gastauftritt – Amira Pocher (31) durfte ebenfalls eine kleine Rolle übernehmen.

Getty Images Sandy Meyer-Wölden, Model

Instagram / sandymeyerwoelden Joyce Ilg mit Sandy Meyer-Wölden

ZDF / Dirk Bartling Oliver Pocher, Wanda Perdelwitz und Florian Silbereisen auf dem "Traumschiff"

