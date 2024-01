Wie Olli: Sandy Meyer-Wölden bekommt "Traumschiff"-Gastrolle

Es scheint ein Familiending zu sein! Oliver (45) und Amira Pocher (31) sind seit einigen Monaten getrennt – vor dem Ehe-Aus waren die beiden noch an einem gemeinsamen Projekt beteiligt. Das Ex-Paar war nämlich in der Neujahrsfolge von Das Traumschiff zu sehen, die vor ihrer Trennung gedreht wurde. Neben Amira wird eine weitere Ex des Comedians an Bord der MS Amadea gehen: Sandy Meyer-Wölden (40) bekommt auch eine Gastrolle!

In ihrem gemeinsamen Podcast "Die Pochers! Frisch recycelt" verriet Ollis Ex-Frau, dass sie unter die Schauspieler gegangen sei. Oliver soll nach der Ausstrahlung folgenden Anruf erhalten haben. "Wir würden hier gerne die Sandy Meyer-Wölden haben, dass die hier für eine Rolle mitspielt. Das wäre aber schon nächste Woche." Sandy habe das Angebot angenommen. Für das Model und seine Co-Stars wird es nach Argentinien gehen, mehr darf Sandy nicht verraten.

Ob Florian Silbereisen (42) alias Kapitän Max Parger dabei seine Finger mit im Spiel hatte? Denn Olli erzählte in der Folge, dass der Entertainer sich nach seiner Trennung bei ihm persönlich nach seinem Wohlergehen erkundigt hatte. Flori habe dem 45-Jährigen zudem nützliche Tipps mit auf den Weg geben können.

Getty Images Sandy Meyer-Wölden, Model

Getty Images Oliver Pocher und Sandy Meyer-Wölden im April 2011

Getty Images Florian Silbereisen, Oktober 2022

