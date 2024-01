Kaley Cuoco lacht dank Töchterchen Matilda so viel wie nie!

Sie könnte wohl nicht glücklicher sein! Vor rund neun Monaten machte Töchterchen Matilda das Liebesglück von Kaley Cuoco (38) und ihrem Freund Tom Pelphrey (41) perfekt. Seitdem versucht die Schauspielerin jeden Moment mit ihrer Familie zu genießen und beglückt ihre Follower im Netz mit zuckersüßen Schnappschüssen. Vor Kurzem tauschte die The Big Bang Theory-Bekanntheit das Kinderzimmer mal wieder mit dem roten Teppich – doch auch dort schwärmte Kaley nur von ihrem Knirps.

Matilda hält ihre Eltern offenbar immer bei Laune. "Ich habe noch nie so viel gelacht wie in unserem Haus mit diesem Baby", stellt die Amerikanerin im Interview mit People glücklich fest. "Sie ist sehr lustig. Ich glaube, was ich egoistisch gesehen am meisten liebe, ist, dass sie mich urkomisch findet", witzelt sie und verrät, dass ihre Tochter das beste Publikum sei.

Wie lustig es wohl werden wird, wenn der Promi-Spross richtig sprechen kann – das dauert sicher nicht mehr lange! Kürzlich teilte die stolze Mutter auf Instagram ein Video von Matildas ersten Versuchen. In der Aufnahme gab die Kleine zunächst nur Babylaute von sich – doch kurz darauf überraschte sie plötzlich mit ihrem ersten Wort.

Instagram / kaleycuoco Tom Pelphrey und Kaley Cuoco mit ihrer Tochter Matilda

Instagram / tommypelphrey Kaley Cuoco mit ihrer Tochter Matilda, Tom Pelphrey und ihren Hunden

Instagram / kaleycuoco Kaley Cuocos Tochter Matilda

