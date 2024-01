Brasilianische Influencerin Mila De Jesus verstirbt mit 35!

Sie weilt nicht mehr unter uns. Der brasilianischen Influencerin Mila De Jesus folgen in den sozialen Medien fast 60.000 Fans. Vor allem durch ihre Abnehmerfolge machte sich die 35-Jährige einen Namen und teilte ihre Geschichte im Netz. Dabei gab die liebende Mutter und Ehefrau mehrfach Einblicke in ihr Privatleben und inspirierte ihre Follower durch ihre Worte. Jetzt gibt es eine traurige Nachricht – Mila verstirbt plötzlich im Alter von 35 Jahren!

Das verkündet ihre Tochter auf dem Instagram-Account ihrer verstorbenen Mutter. "Ich, Anna Clara, poste diesen Beitrag des Abschieds. Wir sind sehr erschüttert über den Tod unserer wundervollen Mama. Danke für eure Gebete und Beileidsbekundungen. Bitte betet weiter für uns. Vielen Dank", schreibt das Mädchen zu einem Schwarz-Weiß-Foto, auf dem Mila lächelt. Die Verstorbene hinterlässt ihre Kinder und ihren Ehemann, die Todesursache ist bisher nicht öffentlich bekannt.

Und auch die Fans sind vom Ableben des Social-Media-Stars bewegt. "Mein Gott! Warum? Was ist plötzlich passiert? Ich verstehe nichts mehr", merkt ein Nutzer an und ein weiterer schreibt: "Ich sende ganz viel Liebe und Trost an deine Familie und Freunde. Sie hat so viel Freude bereitet und wir werden sie vermissen."

Instagram / miladejesusoficial Mila De Jesus, Influencerin

Instagram / miladejesusoficial Mila De Jesus, Influencerin (rechts) und ihre zwei Kinder

Instagram / miladejesusoficial Mila De Jesus, Influencerin mit ihrem Ehemann und Sohn

