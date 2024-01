Eilte nach Event zu ihm: Kate Beckinsales Stiefvater ist tot

Kate Beckinsale (50) muss einen schweren Verlust verkraften. In der vergangenen Woche hatte die Schauspielerin sich zunächst glamourös bei den Golden Globes gezeigt – um dann noch in ihrer Abendgarderobe ins Krankenhaus zu eilen. Dort lag ihr Stiefvater Roy Battersby, um sich von einem Schlaganfall zu erholen. Seine Stieftochter postete noch rührende Bilder vom Krankenbett. Nun gibt Kate allerdings bekannt, dass Roy verstorben ist.

Auf Instagram teilt sie ein Video des Verstorbenen. "Ich habe noch keine Worte.[...] Ich habe für dich gekämpft mit allem, was ich hatte. Oh Roy, es tut mir so leid", schreibt Kate sichtlich berührt dazu. Der Mann ihrer Mutter Judy Loe ist bereits am 10. Januar, also drei Tage nach den Golden Globes, verstorben. Er hatte nicht nur mit den Folgen eines Schlaganfalls zu kämpfen, sondern war auch an gleich zwei Krebsarten erkrankt.

Roy war selbst sehr erfolgreich: Er hatte als Regisseur gearbeitet. Besonders bekannt ist der Brite für seine Arbeit an Kinohits wie "Inspector Morse" oder "Cracker". Mit Kates Mutter war er seit 1997 verheiratet.

Instagram / katebeckinsale Kate Beckinsale nach den Golden Globes im Krankenhaus

Getty Images Kate Beckinsale bei den Golden Globes 2024

Instagram / katebeckinsale Kate Beckinsale mit ihrer Mutter und ihrem Stiefvater

