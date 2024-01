Hertha-Präsident Kay Bernstein mit 43 plötzlich verstorben!

Traurige Nachrichten erschüttern die deutsche Fußballwelt. Kay Bernstein machte sich in den Kreisen des Berliner Fußballvereins Hertha BSC schon in den 1990er-Jahren einen Namen. 1998 gründete der gebürtige Sachse die Fan-Ultragruppe Harlekins Berlin und unterstützte seine Lieblingsmannschaft von der Ostkurve des Olympiastadions. 2022 wurde der Unternehmer zum Präsidenten des Vereins gewählt. Doch nun ist Kay unerwartet im Alter von 43 Jahren verstorben!

Die erschütternde Neuigkeit teilt Hertha BSC vor wenigen Minuten via Instagram. "Am heutigen Dienstag hat Hertha BSC die furchtbare Nachricht erhalten, dass Präsident Kay Bernstein im Alter von 43 Jahren unerwartet verstorben ist", verkündet die "Alte Dame". Sie seien fassungslos und zutiefst bestürzt. Die Hertha-Familie trauere mit Kays Hinterbliebenen und sei "in dieser schweren Zeit in Gedanken bei seiner Familie, seinen Freunden und den Wegbegleitern".

Unzählige Fans, Spieler und weitere Fußballvereine zollen dem Klubboss mit rührenden Worten ihren Tribut. "Wir sind sehr betroffen. Unser tiefes Mitgefühl gilt allen Wegbegleitern, seiner Familie und Freunden", schreibt Bayer 04 Leverkusen. Komiker Felix Lobrecht (35) drückt seine Anteilnahme mit "Mein Beileid. Unglaublich" und einem trauernden Emoji aus.

Getty Images Kay Bernstein, ehemaliger Präsident von Hertha BSC

