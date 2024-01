Ist es offiziell? Dua Lipa und Callum Turner turteln in L.A.

Liebesalarm bei Superstar Dua Lipa (28)! Vergangenes Jahr ging die Sängerin eine achtmonatige Beziehung mit dem französischen Regisseur Romain Gavras (42) ein. Diese beendete sie im Dezember angeblich, um sich mehr auf ihre Musik konzentrieren zu können. Vor wenigen Tagen erwischte man die Britin dann mit ihrem neuen potenziellen Lover. Hierbei handelt es sich um niemand anderen als den Serienstar Callum Turner (33). Zusammen wurden sie nun erneut auf den Straßen von L.A. entdeckt.

Augenzeugen berichteten E! News, ⁣dass sie Dua und Callum zusammen bei einem gemütlichen Dinner in Santa Monica gesichtet haben. "Eng umschlungen" saßen sie angeblich in einer Sitzecke des Restaurants R+D Kitchen. Die beiden waren offenbar mit Freunden zum Essen verabredet, bevor die Grammy-Gewinnerin den Serienstar bei einer Fragerunde für seine neue Serie "Masters of the Air" unterstützte.

Nach ihrem Dinner-Date schlüpfte die Sängerin aus ihrer beigen Hose und dem langen Mantel rein in ihr maßgeschneidertes Prada-Kleid, um auf dem roten Teppich der Critics' Choice Awards zu posieren. Der Musikstar war mit seiner langjährigen Freundin und Co-Songwriterin Caroline Ailin auf dem roten Teppich erschienen. Das Duo war für den "Barbie"-Soundtrack "Dancing The Night" in der Kategorie "Bester Song" nominiert.

Getty Images Dua Lipa bei den Critics' Choice Awards 2024

Getty Images Caroline Ailin und Dua Lipa Critics' Choice Awards 2024

Getty Images Dua Lipa, Sängerin

