Kaley Cuocos Tochter liebt "The Big Bang Theory"-Titelsong

Kaley Cuoco (38) erzählt ein süßes Detail ihrer Tochter! Die Schauspielerin und ihr Partner Tom Pelphrey (41) wurden im vergangenen Jahr zum ersten Mal Eltern. Die beiden durften sich über ein kleines Mädchen freuen, das auf den Namen Matilda hört. Seither gibt die The Big Bang Theory-Bekanntheit immer wieder süße Einblicke in ihr Leben als Neu-Mama. Nun teilt sie ein weiteres niedliches Detail ihres Nachwuchses: Kaleys Tochter ist ganz entzückt vom "The Big Bang Theory"-Song.

In der "Jennifer Hudson Show" erzählt die 38-Jährige stolz, dass ihr kleines Mädchen sehr musikbegeistert ist. "Ich habe ihr den Anfang von Big Bang gezeigt, das ist so ein lustiges Lied, also habe ich es eines Tages angemacht und sie saß da und liebte es", schwärmt die Blondine und zeigt ein Video von Matilda, in dem sie zu der Musik tanzt.

In der TV-Show "Jimmy Kimmel Live" erzählte Kaley von einem negativen Moment als frisch gebackene Mama: Der erste Flug mit ihrer neun Monate alten Tochter. Die Sound-Maschine, dank der die kleine Matilda besser einschlafen könne, habe andere Passagiere gestört. Daraufhin habe die Stewardess die Schauspielerin gebeten, die Klangmaschine abzustellen. "Ich hätte sie erwürgen können... Ich hätte diese Frau aus dem Flugzeug werfen können", schimpfte der Serienstar.

Anzeige

Getty Images Kaley Cuoco und Kaley Cuoco im April 2023

Anzeige

Instagram / kaleycuoco Tom Pelphrey und Kaley Cuoco mit ihrer Tochter Matilda

Anzeige

Getty Images Kaley Cuoco, Schauspielerin

Anzeige

Denkt ihr, Kaley wird ihrer Tochter noch weitere Dinge aus "The Big Bang Theory" zeigen? Ja, auf jeden Fall! Na ja, bestimmt erst später... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de