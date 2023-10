Viele Verkleidungen: Kaley Cuoco teilt süße Baby-Bilder

Ihr Baby hat viele Gesichter! Kaley Cuoco (37) könnte zurzeit mit ihrem Privatleben wohl nicht glücklicher sein: Im vergangenen Jahr durfte die Schauspielerin gemeinsam mit ihrem Partner Tom Pelphrey (41) ihr erstes Kind auf der Welt begrüßen. Seitdem gibt der The Big Bang Theory-Star immer mal wieder Eindrücke in den Alltag der kleinen Familie. Anlässlich von Halloween teilt Kaley nun zuckersüße Fotos ihres Nachwuchses!

Auf Instagram postet sie einige Kostüme ihres kleinen Wonneproppens. Dieser ist nicht nur als alte Dame mit grauer Mütze und Brille, fluffiger Marshmallow, kleines Hühnchen und süße Biene verkleidet, sondern auch als Football. Zu den knuffigen Pics schreibt die stolze Mama: "Das erste Mal Halloween".

Ihre Fans sind von den alles andere als gruseligen Schnappschüssen hellauf begeistert: "Das süßeste Mädchen, das ich je gesehen habe. Mehr als bezaubernd", kommentiert ein Nutzer. Ein weiterer User schreibt: "Oh mein Gott, sie ist einfach so niedlich. Vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast." "Danke, dass du unsere Herzen mit einer Überlastung an Halloween-Niedlichkeit zum Schmelzen gebracht hast", schwärmt ein dritter Kommentator.

Instagram / kaleycuoco Kaley Cuocos Tochter, Halloween 2023

Instagram / kaleycuoco Kaley Cuocos Tochter

Instagram / kaleycuoco Kaley Cuocos Tochter, Halloween 2023

