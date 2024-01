Oscar-Moderation? Kevin Hart "braucht das jetzt nicht mehr"

Diesen Karriereschritt hat Kevin Hart (44) abgeschrieben. 2019 hätte der Schauspieler eigentlich die Oscars moderieren sollen – eine große, heiß begehrte Aufgabe. Doch im Vorfeld der Preisverleihung waren frühere homophobe Tweets aufgetaucht, die eine heftige Kontroverse ausgelöst hatten. Deswegen entschied sich der Komiker, den Job doch nicht anzutreten. Jetzt hat Kevin auch gar kein Interesse mehr daran, durch die Oscar-Nacht zu führen!

"Ich denke, zu einem bestimmten Zeitpunkt in meiner Karriere war es etwas, das als Ansporn und Wunsch diente", erklärt er bei "Watch What Happens Live With Andy Cohen". Heute müsse Kevin sich und der Welt aber längst nichts mehr beweisen und sieht keinen Vorteil in der Moderation: "Ich brauche das jetzt nicht mehr." Außerdem sei der Job des Hosts des berühmten Filmpreises ein "undankbarer Job" – weil die Zuschauer immer etwas zum Kritisieren finden werden.

Aktuell steht beispielsweise Jo Koy (52) in der Kritik, weil er bei der Moderation der Golden Globes einen Witz auf Kosten von Taylor Swift (34) gemacht hatte. "Diese Auftritte sind keine guten Auftritte für Komiker. [...] Das sind einfach keine komikerfreundlichen Umgebungen mehr. [...] Die Tage, in denen es einen Raum für einen Komiker gab, sind vorbei", meint Kevin gegenüber Sky News dazu.

Getty Images Kevin Hart im Juli 2022

Getty Images Schauspieler Kevin Hart

Getty Images Jo Koy bei den Golden Globe Awards 2024

