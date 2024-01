Jo Koy macht sich bei Golden Globes über Taylor Swift lustig

Das fand sie offenbar so gar nicht witzig! Gestern Abend erschien Taylor Swift (34) bei den Golden Globe Awards in Beverly Hills. Jo Koy (52) führte als Moderator durch die Veranstaltung. Bei seiner Eröffnungsrede nahm der Komiker einige Stars und Sternchen aufs Korn – unter anderem auch die Sängerin. Doch bei Taylor kam Jos Scherz alles andere als gut an!

Ein Video, das auf YouTube kursiert, zeigt den besagten Moment. "Der große Unterschied zwischen den Golden Globes und der NFL – bei den Golden Globes gibt es weniger Kameraeinstellungen auf Taylor Swift", scherzt Jo und spielt damit auf Taylors regelmäßige Besuche bei den Footballspielen ihres Freundes Travis Kelce (34) an. Anschließend schwenkt die Kamera zur "Bad Blood"-Sängerin, die mit eisiger Miene einen Schluck von ihrem Getränk nimmt.

Einige Fans amüsieren sich über Taylors Reaktion sehr. "Oha, wenn Blicke nur töten könnten..." oder "Ihre Reaktion hat den Witz einfach noch 100 Mal lustiger gemacht" sind nur zwei von vielen Kommentaren unter dem YouTube-Video.

Getty Images Jo Koy bei den Golden Globe Awards 2024

ActionPress/Backgrid Taylor Swift und Travis Kelce in New York, Oktober 2023

Getty Images Taylor Swift, Musikerin

