Sechs Monate Beziehung: Will Selena Gomez Hochzeit und Baby?

Wagen sie die nächsten Schritte? Im Dezember vergangenen Jahres überraschte Selena Gomez (31) ihre Fans mit einem Liebesouting – die Sängerin ist wieder vergeben! Der Musikproduzent Benny Blanco (35) hat offenbar ihr Herz erobert. Seitdem teilt die "Love You Like a Love Song"-Interpretin immer wieder romantische Schnappschüsse mit ihrem Partner im Netz. Und die beiden meinen es wohl richtig ernst miteinander – Selena und Benny sollen bereits über Babys, Hochzeit und Co. sprechen!

Insider plauderten gegenüber National Enquirer aus, dass die beiden bereit seien, das nächste Kapitel ihrer Beziehung zu beginnen. "Selena ist davon überzeugt, dass sie ihren Seelenverwandten gefunden hat und sieht keinen Grund zu warten, um den Deal zu besiegeln", heißt es. Das beruhe auf Gegenseitigkeit – Benny soll die Disney-Bekanntheit bereits als "seine Frau" bezeichnen. Außerdem soll neben einer Hochzeit auch die Familienplanung bei den beiden eine große Rolle spielen.

Ob Selena mit ihrem Benny den Mann fürs Leben gefunden hat? Ein Tippgeber äußerte gegenüber Us Weekly, dass die Beziehung wohl anders als die vorherigen Partnerschaften sei. Die Only Murders in the Building-Darstellerin soll anfangs vorsichtig mit ihrem neuen Liebesglück gewesen sein. "Sie haben sich zunächst zurückgehalten, aber Benny hat jeden Test mit Bravour bestanden", heißt es.

Instagram / selenagomez Selena Gomez und Benny Blanco

Instagram / selenagomez Benny Blanco und Selena Gomez, 2024

Instagram / selenagomez Benny Blanco und Selena Gomez

