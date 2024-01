Total verliebt: So glücklich ist Selena Gomez mit Benny!

Sie schwebt auf Wolke sieben! Selena Gomez (31) könnte zurzeit wohl nicht glücklicher sein. Seit einigen Monaten ist die Sängerin mit dem Musiker Benny Blanco (35) liiert. Anfang Dezember machte der einstige Disney-Star seine neue Beziehung offiziell. Seitdem machen die Turteltauben kein Geheimnis mehr aus ihren Gefühlen füreinander und teilen im Netz regelmäßig Pärchen-Pics. Nun verrät ein Insider, wie glücklich Selena wirklich mit ihrer neuen Beziehung ist!

Wie der Tippgeber gegenüber Us Weekly ausplaudert, soll die neue Partnerschaft der Only Murders in the Building-Bekanntheit anders als jede ihrer vorherigen Beziehungen sein. "Selena hat deutlich gemacht, dass sie Benny von nun an an ihrer Seite haben möchte und sie stellt ihn stolz jedem in ihrem Leben vor", erklärt der Informant. Doch anfangs habe das noch ganz anders ausgesehen. Damals sei die Schauspielerin unsicher gewesen: "Sie haben sich zunächst zurückgehalten, aber Benny hat jeden Test mit Bravour bestanden."

Erst kürzlich schwärmte der Schauspieler in einem Clip auf Instagram von seiner Liebsten. Während er mit einer Bekannten kochte, sprach diese ihn ganz nebenbei auf seine neue Partnerin an. "Wir haben alle die Neuigkeiten gehört, dass du eine superheiße Freundin hast." "Sie ist perfekt", erwiderte Benny daraufhin mit einem verlegenen Lächeln.

Getty Images Selena Gomez, Sängerin

Instagram / selenagomez Benny Blanco und Selena Gomez, 2024

Getty Images Benny Blanco, Musikproduzent

