Stolze Oma: Kris Jenner gratuliert Chicago zum Geburtstag

Sie wird mit ganz viel Liebe überschüttet. Kim Kardashian (43) hat mit ihrem Ex Kanye West (46) vier Kinder: Im Juni 2013 erblickte Töchterchen North (10) das Licht der Welt, zwei Jahre später wurden die beiden Eltern eines Sohnes namens Saint (8). Ihre zwei anderen Sprösslinge Chicago (6) und Psalm (4) wurden von einer Leihmutter ausgetragen. Am 15. Januar feiert Kims jüngste Tochter Geburtstag – Oma Kris Jenner (68) widmet ihrer Enkelin daher emotionale Worte.

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte die 68-Jährige zahlreiche Schnappschüsse, die sie mit Chicago zeigen. "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, mein Engelchen Chi Chi! Du bist so ein wunderschönes Mädchen, innerlich und äußerlich, und dein Lächeln verschönert den Tag von uns allen!", schrieb Kris unter die Fotos. Mama Kims Glückwünsche durften natürlich nicht fehlen. So schwärmte die 43-Jährige im Netz: "Ich liebe dich so sehr, Chi Chi, und kann nicht glauben, dass du schon sechs Jahre alt bist! Ich bin so, so glücklich, deine Mami zu sein!"

Fans ist aufgefallen, dass sich Kim und die Sechsjährige sehr ähnlich sehen. Dies wurde bei einigen Bildern deutlich, die die Unternehmerin ins Netz gestellt hatte. "Kim mit ihrem Zwilling", "Dieses kleine Baby sieht Kim ähnlicher als Kim selbst" und "Mini Kim" kommentierten einige User den Beitrag des Mutter-Tochter-Duos.

Instagram / krisjenner Khloé Kardashian, Kris Jenner, Chicago West, North West und Saint West

Instagram / kimkardashian Chicago West und Kim Kardashian

Instagram / kimkardashian Chicago West und Kim Kardashian im März 2023

