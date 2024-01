Absprachen: Darum hat jeder Dschungelcamper einen Bodyguard

Im Dschungelcamp gibt es strenge Regeln! Am Freitagabend startet die Jubiläumsstaffel im australischen Busch. In diesem Jahr werden unter anderem David Odonkor (39), Lucy Diakovska (47), Mike Heiter (31) und auch Twenty4tim (23) am Start sein. Doch schon vor Einzug in das Camp bekommen die Promis einige Vorschriften auferlegt: Zum Beispiel bekommt jeder einen Bodyguard. Darum muss auf die Dschungelcamper aufgepasst werden.

Wie Bild berichtet, achtet die Produktion extrem darauf, dass die Stars untereinander keine Absprachen treffen. Deswegen bekommen sie einen Personenschützer an die Seite, der sie beispielsweise bei Restaurantbesuchen oder Ausflügen in die Stadt begleitet. Die jeweilige Begleitperson muss auch mit dabei sein. So soll verhindert werden, dass sich die Mitcamper schon treffen, bevor sie gemeinsam in den Dschungel ziehen. Außerdem müsse beim Verlassen des Hotels die Produktion informiert werden – so könne der Sender koordinieren, welcher Star sich wo aufhält.

Auch im Camp gibt es in diesem Jahr einige Neuerungen, wie der offizielle Account der Show auf Instagram in einem Leitfaden mitteilte. Demnach darf nach Einbruch der Dunkelheit keiner von ihnen das Zentrum des Camps verlassen. Ob das dann auch für nächtliche Toilettengänge gelten wird, bleibt abzuwarten. Vor allem eine Neuerung wird jedoch sicherlich für viel Gesprächsstoff sorgen. "Der Star, der am Vortag die Dschungelprüfung bestreiten musste, darf bei der nächsten Wahl nicht nominiert werden", hieß es.

RTL Lucy Diakovska, Dschungelcamp-Kandidatin 2024

RTL Twenty4Tim, Dschungelcamp-Kandidat 2024

RTL / Pascal Bünning Jan Köppen und Sonja Zietlow

