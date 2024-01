"Fest der Liebe": So soll Shannen Dohertys Beerdigung sein!

Das sind ihre Wünsche! Shannen Doherty (52) kämpft seit vielen Jahren mit schweren gesundheitlichen Problemen. Nachdem sie 2015 an Krebs erkrankt war und diesen schließlich besiegt hatte, kehrte er rund fünf Jahre später zurück. Seither teilt der Charmed-Star seinen schweren Weg mit den Fans im Netz. Jetzt äußert sich die Schauspielerin zu ihrem Ableben – Shannen möchte auf ihrer Beerdigung von Leuten umgeben sein, die sie lieben!

Das verrät sie in ihrem "Let's Be Clear"-Podcast. "Ich möchte, dass meine Beerdigung ein Fest der Liebe wird. Und ich möchte nicht, dass die Leute weinen!", gibt sie preis und enthüllt dabei eine besonders große Angst: "Ich will nicht, dass jemand heimlich sagt: 'Gott sei Dank, diese Schlange ist jetzt tot.' Das sind Dinge, die ich nicht möchte!" Shannen könne selbst nur schlecht mit Beerdigungen umgehen, dies merkte die TV-Bekanntheit beispielsweise durch den Tod ihres Vaters.

Trotz ihrer schweren Krankheit bleibt die 52-Jährige dennoch positiv und zeigte dies zuletzt in ihrem Podcast. "Es wird viel mehr Optionen geben, die weitere fünf Jahre ermöglichen. In diesen fünf Jahren gibt es dann ganz andere Möglichkeiten und schließlich wird diese Krankheit heilbar sein!", erklärte die Schauspielerin ihre Hoffnung, dass sich die Krebsforschung weiterentwickle, damit sie ein längeres Leben führen könne.

Getty Images Alyssa Milano, Shannen Doherty & Holly Marie Combs in "Charmed"

Getty Images Shannen Doherty, Schauspielerin

Kathy Hutchins / Hutchins Photo / Newscom/SIPA / ActionPress Shannen Doherty, Oktober 2019

