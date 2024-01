Kendra Wilkinson hat Trauma von Beziehung mit Hugh Hefner!

Kendra Wilkinsons (38) Vergangenheit spielt in ihrem aktuellen Leben eine große Rolle. In den 2000er-Jahren wurde das TV-Gesicht im Alter von 18 Jahren als eine von Hugh Hefners (✝91) Freundinnen bekannt. Die Zeit, in der sie mit der Playboy-Legende liiert war, hinterließ bei ihr ziemlich tiefe Wunden. Im vergangenen Jahr kam die Zweifachmama dann wegen einer Panikattacke ins Krankenhaus. Kendra gibt nun preis: Ein ungelöstes Trauma aus dem Leben mit Hugh war der Grund.

Im Interview mit People verrät das ehemalige Playboy-Model, dass sie vor ihrer Klinikeinweisung das Gefühl hatte, sie würde "an Depressionen sterben". "Ich war am Ende meines Lebens und geriet in eine Psychose. Ich hatte das Gefühl, dass ich nicht mehr stark genug war, um zu leben", gibt Kendra zu. Sie habe ein Trauma, das aus all ihren früheren Entscheidungen, der damaligen Drogensucht und weiteren Problemen entstanden sei. "Es ist nicht leicht, auf meine Zwanziger zurückzublicken. [...] Der Playboy hat mein ganzes Leben durcheinandergebracht", gesteht der "The Girls Next Door"-Star. Ein Therapeut helfe ihr jetzt, über alles hinwegzukommen.

Nach ihrer gemeinsamen Zeit mit dem Herausgeber des Erotik-Magazins und nach der TV-Serie hatte sich die Blondine ein neues Leben aufgebaut. Mit ihrem Mann, Footballer Hank Baskett (41), von dem sie sich 2018 wieder trennte, bekam sie die zwei Kinder Hank und Alijah. Beruflich ist sie in der Immobilienbranche tätig.

Getty Images Kendra Wilkinson und Hugh Hefner, 2006 in Hollywood

Instagram / kendrawilkinson Kendra Wilkinson im September 2022

Instagram / kendrawilkinson Hank, Alijah und Kendra Wilkinson, Dezember 2022

