Kendra Wilkinson musste gesundes Verhältnis zu Sex erlernen

Kendra Wilkinson (39) hat offenbart, wie sehr ihre Zeit in der Playboy-Villa ihr Verständnis von Beziehungen und Intimität geprägt hat. Im Podcast "Amy & T.J." erzählte die Reality-TV-Bekanntheit von ihren Erfahrungen bei Hugh Hefner (✝91), mit dem sie mit gerade einmal 18 Jahren zusammenkam. Das ehemalige Playmate verriet, dass sie in therapeutischen Sitzungen erkannt habe, wie ihre damaligen Erlebnisse zu "ungesunden Gedanken" über Sexualität geführt haben. "Ich musste viel Therapie machen, und mir wurde gesagt: 'Du hast da ein kleines Problem mit dem, was du über Sex denkst.' Das ist das erste Mal, dass ich das öffentlich zugebe", gab Kendra offen zu.

Weiter erklärte sie, dass sie die Playboy-Mansion mit 23 Jahren verlassen habe, um sich ein ganz anderes Leben aufzubauen. Kurz nach ihrem Auszug heiratete sie Hank Baskett (42), mit dem sie zwei Kinder hat. Die Ehe bezeichnet sie trotz der späteren Scheidung als "die glücklichste Zeit" ihres Lebens. "Ich war bereit, eine Familie zu gründen. [...] Ich habe es manifestiert, und es ist zu mir gekommen, und ich habe den perfekten Mann getroffen, den Mann meiner Träume", betonte Kendra. Das Ende ihrer Ehe habe bei ihr eine große Krise ausgelöst. Jahre der Therapie und eine intensive Zeit im Krankenhaus halfen ihr dabei, ihr Denken zu verändern und inneren Frieden zu finden.

Heute genießt Kendra ihr Leben als Single in vollen Zügen. Auf feste Beziehungen sei sie derzeit nicht aus, verriet sie, auch wenn sie ab und zu "in das ein oder andere Abenteuer" eintauche. Dabei mache es ihr Spaß, von jüngeren Männern umgarnt zu werden, wie sie lachend hinzufügte: "Das fühlt sich an wie Instant-Botox." Doch trotz ihres aktuellen Lebensstils blickt Kendra liebevoll auf ihre Ehejahre zurück und lobte ihren Ex-Mann Hank als "perfekten Vater" für ihre gemeinsamen Kinder.

Getty Images Hugh Hefner und Kendra Wilkinson, 2005

Getty Images Hank Baskett und Kendra Wilkinson, 2015

