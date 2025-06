Kendra Wilkinson feiert Tochter Alijahs Grundschulabschluss

Reality-TV-Star Kendra Wilkinson (40) teilte am Mittwoch einen seltenen Schnappschuss mit ihrer Tochter Alijah Mary Baskett. Die 11-Jährige feierte ihren letzten Schultag an der Grundschule. Zusammen mit ihrer berühmten Mutter posierte sie für ein gemeinsames Selfie, das die stolze Mama auf Instagram veröffentlichte. Der Anlass kam auch kurz vor einem weiteren besonderen Ereignis: Kendras 40. Geburtstag, den sie am Donnerstag feierte. Kendra hat zwei Kinder mit ihrem Ex-Mann, dem ehemaligen NFL-Star Hank Baskett (42), der von 2009 bis 2018 mit ihr verheiratet war. Neben Alijah haben die beiden auch einen 15-jährigen Sohn, Hank Baskett IV.

Zu ihrem runden Geburtstag präsentierte sich Kendra in einem sportlichen Look: In einem weißen Zip-Top und einem pinken Golfrock zeigte sie auf dem Golfplatz ihr Können und rundete das Outfit mit weißen Sneakern und einer Zigarre ab. Anlässlich ihrer Feier freute sie sich zudem über eine luxuriöse Geburtstagstorte, auf der ihr Name und zarte rosa Rosen prangten. Ihre Karriere startete Kendra einst als eine der "Girls Next Door" in der gleichnamigen Reality-Show über das Leben in der Playboy Mansion. Damals war sie eine von Hugh Hefners (✝91) berühmten Freundinnen. Heute hat Kendra jedoch ein ganz neues Kapitel aufgeschlagen: Seit 2020 ist sie als Immobilienmaklerin tätig, eine Passion, von der sie erst spät erkannte, dass sie ihr Traum ist.

In Interviews sprach Kendra, die sich gegen Bodyshaming im Netz positioniert, offen über die Höhen und Tiefen ihres Lebens. Sie gestand, dass sie zwar das Leben als Mutter und Ehefrau nach ihrem Auszug aus der Playboy Mansion genossen habe, der Abschluss dieser Ära sie jedoch tief getroffen habe. Rückblickend beschreibt sie diese Jahre als die "goldenen Jahre ihres Lebens". Außerdem betonte sie, dass sie und ihr Ex-Mann Hank trotz der Scheidung ein gutes Verhältnis pflegen und er immer ein großartiger Vater für ihre Kinder gewesen sei. Heute, mit einer erfolgreichen Karriere im Immobiliensektor und ihrer positiven Einstellung, zeigt Kendra, dass ein neues Kapitel im Leben ebenso strahlend sein kann wie das vorherige.

Getty Images Hank Baskett und Kendra Wilkinson, 2015

Getty Images Hugh Hefner und Kendra Wilkinson, 2005

