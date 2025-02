Kendra Wilkinson kontert Bodyshaming mit Poledance-Post

Dieses ehemalige Playboy-Bunny weiß, auf Hass im Netz zu kontern: Kendra Wilkinson (39) lässt sich von Kritikern ihres Körpers nicht unterkriegen und setzt ein selbstbewusstes Zeichen. Der Reality-TV-Star, bekannt aus "Girls Next Door", teilte am Mittwoch ein sexy Video aus einem Poledance-Kurs auf TikTok, in dem sie sich selbstbewusst bewegte. Mit schwarzem Oberteil, High-Waist-Unterwäsche und Absatzschuhen wirkte sie sichtlich entspannt und glücklich. "Bringing Sexy Back", schrieb sie in der Bildunterschrift und bezog sich damit auf den Remix eines Justin-Timberlake-Hits, der das Video untermalte. Der Clip kam bei vielen Fans gut an, obwohl es auch kritische Stimmen gab. Kendra, die dieses Jahr 40 wird, zeigt sich davon unbeeindruckt und betonte im Gespräch mit einem US-Magazin, dass sie "zufrieden und endlich im Reinen" mit sich selbst sei. "Jetzt, wo ich ein paar Pfunde zugenommen habe, fühle ich mich selbstbewusst."

Hinter Kendras Selbstwertgefühl steckt harte Arbeit. Die vergangenen Jahre stellten sie nach eigener Aussage vor große Herausforderungen: Die Scheidung von NFL-Star Hank Baskett (42) und die Verantwortung als alleinerziehende Mutter stürzten sie zeitweise in Depressionen. Nach einem psychotischen Zusammenbruch landete sie schließlich im Krankenhaus. Erst durch Arbeit an ihrer mentalen Gesundheit, unter anderem mit Therapie und einer bewussten Lebensweise, habe sie sich aus diesem Tief befreien können. "Ich habe mein früheres Leben losgelassen und nehme das Jetzt an", erklärte sie in einem Interview mit Us Weekly. "Ich bin durch die absolute Hölle gegangen – meine 30er waren ein einziges Chaos – und ich danke Gott, dass ich diesen Tiefpunkt erreicht habe, denn der einzige Weg nach oben ist der nach oben." Neben Sport und Selbstfürsorge gehöre mittlerweile auch Kochen zu ihrem Alltag, wie sie auf ihrem Instagram-Account mitteilt, und sie lehne extreme Diäten ab – ein Weg, der ihr sichtlich guttut.

Bekannt wurde die zweifache Mutter einst als eine der Freundinnen von Playboy-Gründer Hugh Hefner (✝91). Obwohl diese Phase ihr Leben und ihre Karriere prägte, blickt sie heute mit gemischten Gefühlen darauf zurück. Gegenüber Us Weekly gab Kendra zu, sich zeitweise von ihrem früheren Image erdrückt gefühlt zu haben: "Ich sehe so viel Bodyshaming und Altersdiskriminierung. Es ist bedauerlich, dass wir Frauen das Gefühl haben, für immer 25 und eine Size zero sein zu müssen. Das bin nicht mehr ich." Mittlerweile versuche sie aber ganz bewusst, positiv damit umzugehen. Privat habe sie keine Eile, wieder eine feste Beziehung einzugehen, und genieße ihre Freiheit. "Ich liebe mein Leben so, wie es ist", sagte sie ihren Followern kürzlich. Trotz früherer Rückschläge scheint Kendra, die sich inzwischen auch als Immobilienmaklerin einen Namen gemacht hat, eine neue innere Stärke gefunden zu haben.

Getty Images Kendra Wilkinson und Hank Baskett mit ihren Kindern Hank und Alijah

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Kendra Wilkinson und Hugh Hefner

