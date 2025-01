Ex-Playmate Kendra Wilkinson verteidigt sich gegen Hater

In den sozialen Medien muss Kendra Wilkinson (39) häufig fiese Kommentare über sich lesen. Das lässt sich das Ex-Playmate jetzt aber nicht länger gefallen und schießt zurück. "Ja, ich habe zugenommen. Ja, ich werde älter. Ja, ich bin nicht das Mädchen, das ich mal war – das Playboy-Girl", schreibt sie auf Instagram und betont: "Aber das erste Mal seit langer Zeit fühle ich mich gut und geistig gesund. Die Kinder sind mein Ein und Alles. Ich habe eine gute Balance. Ich treibe Sport und koche viel mehr. Golfen und Arbeit. Keine Haushälterin oder Nanny!"

Ihre Worte unterstreicht Kendra mit einem Foto, auf dem sie ungeschminkt und in legerer Kleidung vor einem Spiegel posiert und ein Selfie von sich macht. "Diejenigen, die mein neues Gewicht und mein 40 Jahre altes Gesicht hassen, sollen wissen, dass ich glücklich und gesund bin – und endlich Frieden im Leben gefunden habe!", holt sie aus. Kendra schließt ihren Beitrag mit den Worten ab: "Lasst mich in Ruhe und respektiert, dass ich endlich da bin, wo ich eigentlich sein will – und zwar alle zusammen."

Kendra wurde vor Jahren durch ihre Beziehung mit Playboy-Gründer Hugh Hefner (✝91) berühmt. Damals galt sie neben Bridget Marquardt (51) und Holly Madison (45) als eine der drei "offiziellen" Freundinnen des Unternehmers. Die Zeit an der Seite des Männermagazin-Verlegers hinterließ jedoch tiefe Spuren bei Kendra, wie sie in einem Interview mit People verriet. "Ich war am Ende meines Lebens und fiel in eine Psychose. Ich hatte das Gefühl, dass ich nicht mehr stark genug war, um zu leben", erinnerte sich das Ex-Model und fasste zusammen: "Der Playboy hat mein ganzes Leben durcheinandergebracht."

Instagram / kendrawilkinson Hank, Alijah und Kendra Wilkinson, Dezember 2022

Getty Images Bridget Marquardt, Holly Madison und Kendra Wilkinson, 2012

