"Nur im Bett": Heidi Klum hat eine Lebensmittelvergiftung!

Ihr geht es ganz und gar nicht gut! Eigentlich kennt man Heidi Klum (50) als wahre Frohnatur. Am Dienstagabend zeigte sich die Germany's Next Topmodel-Chefin noch strahlend auf der Emmy-Party von Walt Disney. Doch jetzt, nur kurze Zeit später, meldet sich das ehemalige Victoria's Secret-Model mit schlechten Nachrichten bei ihren Fans im Netz: Heidi hat sich eine fiese Lebensmittelvergiftung eingefangen!

Das verrät die 50-Jährige in ihrer Instagram-Story. "Ich lag mit einer Lebensmittelvergiftung den ganzen Tag nur im Bett", erklärt Heidi. Dabei sieht das Model sichtlich mitgenommen aus. In ihre Bettdecke gekuschelt, liegt die Blondine blass in ihrem abgedunkelten Schlafzimmer. Woher die Vergiftung kommt, verrät die gebürtige Bergisch Gladbacherin bisher noch nicht.

Schon bald wird die Blondine wieder im deutschen TV zu sehen sein. Bereits am 15. Februar wird die 19. Staffel von GNTM auf ProSieben und Joyn laufen. Das Besondere in diesem Jahr: Neben Frauen dürfen dieses Mal auch Männer an der Sendung teilnehmen.

Heidi Klum, Model und Moderatorin

Heidi Klum bei den Golden Globe Awards 2024

Heidi Klum in Los Angeles 2023

