"Zu viele Männer": Heidi Klum zieht Fazit nach GNTM-Casting

Heidi Klum (50) wollte wohl am liebsten alle mitnehmen! In den vergangenen zwei Tagen fand in Berlin das offene Casting für die neue Staffel der beliebten Castingshow Germany's next Topmodel statt. Die Chefjurorin nahm die Bewerber dabei in Berlin persönlich unter die Lupe. Für die Blondine gibt es in diesem Jahr aber auch eine große Neuerung, denn erstmals nimmt sie auch männliche Nachwuchsmodels mit auf die aufregende Reise – und das sorgt schon für die ein oder andere Herausforderung: Heidi hat beim GNTM-Casting wohl einfach zu viele Männer ausgesucht...

Nach den zwei Tagen meldet sich Heidi nun mit einem Update auf Instagram zu Wort – und dabei zieht sie ein erstes Fazit. "Ich habe viel zu viele Männer ausgesucht", lacht die 50-Jährige und hält dabei einen Stapel Bewerbungen in die Kamera. Sie sei von den vielen tollen Menschen, die zum Casting erschienen, einfach "überwältigt" gewesen.

Zerplatzt der Traum vom GNTM-Sieg für einige Männer deshalb jetzt schon bevor die Reise so richtig losgegangen ist? "Ich glaube, ich muss noch mal welche aussortieren", deutet Heidi jedenfalls an und erklärt: "Ich war einfach zu aufgeregt und euphorisch. Mit so vielen kann ich nicht starten."

