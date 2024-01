Prinzessin Kates OP: Prinz William verschiebt royale Termine

Prinz William (41) will jetzt ganz für seine Frau da sein! Heute wurde überraschend bekannt, dass sich Prinzessin Kate (42) gestern einer Operation am Bauch unterziehen musste. Der Eingriff sei geplant gewesen und erfolgreich verlaufen – trotzdem fällt die künftige britische Königin wegen ihres Krankenhausaufenthalts länger aus: Bis Ostern wird sie der Öffentlichkeit fernbleiben. Auch ihr Mann William wird seine anstehenden Termine jetzt verschieben.

Wie People berichtet, wird der Thronfolger in den kommenden Wochen nicht alle royalen Aufgaben wahrnehmen: Er wird seine Termine voraussichtlich verschieben, um beim Genesungsprozess an Kates Seite sein zu können. Zu den Dingen, die sich im royalen Kalender verschieben, sollen auch internationale Reisen des Sohnes von König Charles III. (75) gehören. Im Frühjahr stünde für das Paar eigentlich ein Staatsbesuch in Italien an.

William soll auch bei Kates Einlieferung in die Klinik am Dienstag immer an ihrer Seite gewesen sein. Den bisher nicht näher definierten Eingriff selbst habe der dreifache Vater seine Liebste jedoch allein durchstehen lassen müssen.

Prinzessin Kate und Prinz William bei der Royal Variety Performance, 2023

Prinzessin Kate und Prinz William bei The Earthshot Prize 2022

Prinz William und Herzogin Kate im März 2022

