Traum vom Comeback geplatzt: Michael Wendler rastet aus!

Michael Wendler (51) ist fuchsteufelswild! Der Schlagersänger wurde vor über drei Jahren wegen verschwörungstheoretischer Aussagen von der Öffentlichkeit gecancelt. Doch der "Egal"-Interpret träumt schon lange von einem großen Bühnen-Comeback. Ihm zufolge sei sogar ein Konzert in Oberhausen geplant gewesen – der Sportbund, auf dessen Gelände die Show stattfinden sollte, weigerte sich jedoch, dem Veranstalter einen Vertrag auszustellen. Michael platzt deswegen vor Wut!

"Wie schon die Stadt Dortmund rechtswidrig und willkürlich versuchte, einen Stadthallen-Auftritt von Daniele Ganser zu verbieten und vor Gericht scheiterte, so wird es auch der Stadt Oberhausen ergehen", ist sich der zweifache Vater sicher. Er lasse sich nicht einschüchtern oder etwas verbieten. "Was sich diese Leute erlauben, ist rechtsstaatlich bedenklich und gefährlich. Diese DDR-Manier, welche die Ratsmitglieder der Stadt Oberhausen an den Tag legt und darüber entscheiden möchte, welcher Künstler genehm ist und wer nicht, werden wir nicht dulden", schreibt der Wendler auf X.

Zudem betont der Wahl-Amerikaner: "Mein Konzert findet statt – wenn auch nicht auf dem Gelände des SSB, dann eben woanders. Nichts kann aufhalten, was noch kommt. Die Rückkehr eines Königs." Reaktionen gibt es darauf bisher nicht. Der einstige DSDS-Juror hat die Kommentarfunktion deaktiviert.

Getty Images Michael Wendler im August 2014 in Köln

Getty Images Michael Wendler, Sänger

Thomas Burg / ActionPress Michael Wendler im Mai 2020 in Köln

