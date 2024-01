Ungewöhnlich? Das soll mit Shannen Dohertys Asche passieren!

Sie hat eine klare Vorstellung. Die Schauspielerin Shannen Doherty (52) erkrankte im Jahr 2020 zum zweiten Mal an Krebs. Bereits 2015 wurde die Krankheit bei der Charmed-Darstellerin erstmals diagnostiziert, gegen die sie seither ankämpft. Dabei lässt der Fernsehstar seine Fans im Netz an der schweren Reise teilhaben und teilt private Gedanken über seinen Tod. So auch jetzt – Shannen will ihre Asche vermischen lassen!

"Das ist so ein morbides Thema, aber es macht auch viel Spaß", fängt die Schauspielerin in ihrem "Let's Be Clear"-Podcast an und führt aus: "Ich möchte, dass meine sterblichen Überreste mit denen meines Hundes und meines Vaters vermischt werden. Ich will nicht begraben werden!" Dabei wisse sie noch nicht, wo ihre Asche verstreut werden solle. Die 52-Jährige merkt an, dass es ihr wichtig sei, einen Ort zu finden, den auch ihr Vater geliebt hätte.

Obwohl ihre Krankheit der Schauspielerin viel abverlangt, gibt Shannen den Kampf gegen den Krebs nicht auf und zeigt sich stets positiv. "Ich bin noch nicht fertig mit dem Leben. Ich bin noch nicht fertig mit dem Lieben. Ich bin noch nicht fertig mit dem Schaffen. Ich bin noch nicht fertig damit, die Dinge hoffentlich zum Besseren zu wenden!", äußerte sich die TV-Bekanntheit gegenüber People.

Shannen Doherty, Schauspielerin

Shannen Doherty mit ihrem Vater

Shannen Doherty im November 2015

