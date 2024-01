War Prinz William während Kates Operation an ihrer Seite?

Konnte Prinz William (41) seiner Ehefrau zu Seite stehen? Prinzessin Kate (42) musste sich am Dienstag einer geplanten Operation am Bauch unterziehen – um welchen Eingriff es sich genau handelt, ist bislang unklar. Das Ganze ging jedoch reibungslos über die Bühne. Dennoch müsse Kate wahrscheinlich noch zehn bis 14 Tage im Krankenhaus bleiben. Ihre Familie wird sie in dieser Zeit sicherlich häufig besuchen. Doch konnte William auch während der OP bei Kate sein?

Wie The Sun berichtet, gehe man davon aus, dass Prinz William am Dienstag ebenfalls in der The London Clinic war, in der seine Frau operiert wurde. Während des Eingriffs habe er ihr jedoch nicht zur Seite stehen können. Der Palast machte dazu bisher keinerlei Angaben. Insidern zufolge hieß es nur, dass es Kate gut gehe.

Die Fans der dreifachen Mutter hatten sich bereits große Sorgen um sie gemacht. "Als chirurgische Krankenschwester weiß ich, dass dies ein sehr ernster medizinischer Eingriff gewesen sein muss. Ich hoffe auf eine vollständige Genesung", kommentierte ein Follower unter das Statement, mit dem der Eingriff auf Instagram öffentlich gemacht wurde.

Anzeige

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate

Anzeige

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate, 2023

Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William mit ihren Kindern George, Louis, Charlotte

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de