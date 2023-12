Anna Cardwells Ex beantragt das Sorgerecht für ihre Tochter

Er zieht vor Gericht! Vor wenigen Tagen waren traurige Nachrichten publik geworden: Anna Cardwell (✝29) erlag ihren Leiden nach einem schweren Krebskampf. Die TV-Persönlichkeit hinterließ zwei kleine Töchter. Annas Mutter June Shannon (44) erhielt nach ihrem Tod das Sorgerecht für die ältere der beiden, Kaitlyn. Die achtjährige Kylee lebt dagegen bei ihrem Vater Michael. Obwohl er nicht Kaitlyns leiblicher Vater ist, beantragt Michael nun auch das Sorgerecht für sie!

Wie Dokumente, die The Sun vorliegen, zeigen, beantragt Michael nun auch das Sorgerecht für Annas ältere Tochter Kaitlyn, die aus einer ihrer früheren Beziehungen stammt. In dem Antrag argumentiert der Familienvater damit, dass er in der Vergangenheit "eine dauerhafte, eindeutige, engagierte und verantwortungsvolle elterliche Rolle" für die Elfjährige eingenommen habe. Anna habe diese Beziehung unterstützt.

Für die beiden Mädchen ist die Situation aktuell schwer – sie trauern sehr um ihre Mutter. Auf Annas Beerdigung hatte es sich Kaitlyn nicht nehmen lassen, selbst ein paar Worte zu sagen, wie TMZ berichtete. Im Gegensatz zu ihrer kleinen Schwester hatte sie die Krankheit ihrer Mutter bewusst mitbekommen.

Anzeige

Instagram / annamarie35 Anna Cardwell, TV-Star

Anzeige

MEGA Anna Cardwell und June Shannon

Anzeige

MEGA Anna Cardwell und ihre Familie bei der Chemotherapie im April 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de