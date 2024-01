Lieblingspose? Britney Spears zeigt wieder ihren nackten Po!

Sie liebt es einfach! Britney Spears (42) landete Anfang der 2000er Jahre einen Hit nach dem anderen. Doch der Ruhm brachte viele Schattenseiten mit sich. Die Paparazzi verfolgten die Sängerin auf Schritt und Tritt – die Zweifachmutter brach deshalb mehrmals zusammen. Ihr Vater hatte 13 Jahre lang die Vormundschaft über sie. Seit 2021 ist sie frei: Und wie frei Britney sich fühlt, ist immer wieder auf Social Media zu sehen!

Auf ihrem Instagram-Profil teilt sie mal wieder ein freizügiges Foto am Strand. "In Französisch-Polynesien gelandet", betitelt Britney das Bild. Anscheinend genießt sie ihre paradiesische Auszeit in vollen Zügen – und will sich dabei nicht von ihren Klamotten stören lassen. Ihre gewählte Pose dürfte vielen Fans bekannt sein. Öfter präsentiert die "Oops!... I Did It Again"-Interpretin ihren Body, indem sie lasziv über die Schulter schaut.

Nach dem sexy Pic teilte sie auch wie gewohnt eines ihrer Tanzvideos. In einem goldenen Dress mit Mesh-Einsätzen bewegte sie sich vor der Kamera und hatte dabei viel Spaß. "Tanzen, wie ich es jeden Tag in meinem Leben tun sollte", schrieb Britney zu dem Clip.

Britney Spears, Musikerin

Britney Spears, Sängerin

Britney Spears im September 2016

