Trotz Jamies Beinamputation: Britney Spears posiert nackt!

Britney Spears (42) zeigt kein Mitgefühl! Zwischen der Sängerin und ihrem Vater läuft es seit Langem überhaupt nicht gut. Erst vor wenigen Tagen machte dann eine schockierende Nachricht über Jamie Spears (71) die Runde. Der Mann musste sich ein Bein amputieren lassen. Das scheint seine Tochter jedoch nicht zu berühren – Britney präsentiert stattdessen ihren nackten Körper auf Social Media!

Auf Instagram postet die "Toxic"-Interpretin einen kurzen Clip von sich, in dem sie splitterfasernackt am Strand zu sehen ist. Dazu schreibt die Blondine: "Hier gibt es keine Paparazzi, also laufe ich nackt auf der Insel herum! Jetzt gibt es ein Video, damit ihr sehen könnt, dass die Bilder echt sind!" Dabei stellt sie klar, dass die Aufnahme bereits vor drei Monaten gemacht wurde.

Schon vorher hatte die Blondine ein Bild auf Social Media geteilt, auf dem sie unbekleidet am Strand posierte. "Ich bin es nur", merkte sie zu dem Schnappschuss an, auf dem sie ihren nackten Körper der Öffentlichkeit präsentiert hatte. Dabei lächelte Britney überglücklich in die Kamera.

Instagram / britneyspears Britney Spears, Oktober 2023

X 17, INC. / ActionPress Britney Spears mit ihrem Vater Jamie

Getty Images Britney Spears, Sängerin

