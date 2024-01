Mina ist nach "Die Bachelors"-Aus wieder mit Ex zusammen!

Mina hat ihr Happy End noch gefunden! Die Kölnerin hatte in diesem Jahr bei Die Bachelors mitgemacht, um die große Liebe zu finden. Einer der beiden Rosenkavaliere hatte sogar großes Interesse: Sie war eine von Sebastian Klaus' Favoritinnen. Kurz nachdem sie in Südafrika angekommen war, entschied sich die medizinische Fachangestellte jedoch für einen freiwilligen Exit, weil sie noch an ihrem Ex hing. Promiflash verrät Mina nun, dass sie wieder mit ihm zusammen ist!

Promiflash hakte bei der 26-Jährigen nach, ob sie nach ihrem kurzen Aufenthalt bei "Die Bachelors" wieder den Kontakt zu ihrem Ex gesucht hatte. "Ja, ich habe Kontakt zu ihm aufgenommen und wir sind auch wieder zusammen", gibt Mina daraufhin zu. Die beiden wollen nun an ihrer Beziehung arbeiten: "Natürlich gab es Gründe für die Trennung, diese versuchen wir zurzeit aus dem Weg zu räumen."

Dass Mina noch in der ersten Folge – und das nur kurz nach der Ankunft in Südafrika – wieder gehen wollte, überraschte viele. "Ich will ehrlich zu dir sein, ich kann meine große Liebe hier nicht finden, weil ich die schon gefunden habe", meinte die Beauty im Einzelgespräch mit Sebastian. Der Bachelor war danach ziemlich überrumpelt: "Ich fand es merkwürdig, man hätte auch beim Blind Date sagen können, 'ich möchte lieber hierbleiben.'"

RTL / Benno Kraehahn Sebastian Klaus, einer der beiden Bachelors 2024

Instagram / minawrbski Mina, "Die Bachelors"-Kandidatin 2024

Instagram / _sebastianklaus_ Sebastian Klaus, "Die Bachelors"-Rosenkavalier

