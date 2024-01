Zu Beginn: Erste "Die Bachelors"-Kandidatin geht freiwillig!

Schon in der ersten Folge ist Schluss. In diesem Jahr suchen erstmals zwei Männer bei Die Bachelors nach der großen Liebe im TV. Sebastian Klaus und Dennis Gries laden 22 Frauen nach Südafrika ein, um sich dort auf das Experiment einzulassen. Im Paradies angekommen, geht das Kennenlernen direkt los. Doch eine tritt direkt die Rückreise an: Kandidatin Mina packt schon in der ersten Folge ihre Koffer!

"Ich will ehrlich zu dir sein, ich kann meine große Liebe hier nicht finden, weil ich die schon gefunden habe", gibt Mina im Gespräch mit Sebastian zu. Sie hänge noch an ihrer alten Beziehung und wolle nicht den größten Fehler machen, indem sie in der Kuppelshow einen anderen Mann kennenlerne. Sebastian konnte Minas Entscheidung im ersten Moment nicht verstehen: "Ich fand es merkwürdig, man hätte auch beim Blinddate sagen können, 'ich möchte lieber hier bleiben'". Denn eigentlich zählte die Beauty zu seinen Favoritinnen – und auch Dennis hatte großes Interesse an ihr.

Ob sich Sebastian und Dennis bei den restlichen Frauen in die Quere kommen? Im Promiflash-Interview sprachen die zwei über ihr Beuteschema. "Wir beide legen sehr viel Wert auf einen gesunden Lebensstil, der uns sicher auch bei der zukünftigen Partnerin wichtig ist", verriet Dennis. In Bezug auf das Äußerliche wollten die beiden aber noch nicht so viel verraten: "Ob wir optisch den gleichen Typ bevorzugen, bleibt spannend", betonte er.

RTL / Frank W. Hempel Mina, Kandidatin bei "Die Bachelors"

Instagram / _sebastianklaus_ Sebastian Klaus, "Die Bachelors"-Rosenkavalier

Instagram / dennis.gries Dennis Gries, der Bachelor 2023

