Nach Operation am Unterleib: Wie geht es Prinzessin Kate?

Es gibt ein Update. Am Donnerstag verkündete das britische Königshaus, dass sich Prinzessin Kate (42) vor wenigen Tagen einem Eingriff am Unterleib unterziehen musste. Die Operation sei geplant gewesen und erfolgreich verlaufen. Trotzdem fällt die Frau von Prinz William (41) wegen ihres Krankenhausaufenthalts länger aus: Bis Ostern konzentriert sich die dreifache Mutter voll und ganz auf ihre Genesung. Wie geht es Kate seither?

Wie Daily Mail berichtet, erhole sich die 42-Jährige "gut" von dem Eingriff in der Londoner Klinik in Marylebone. Da auch Prinz William Urlaub nimmt, um sich um Kate und ihre Kinder zu kümmern und sich König Charles III. (75) aktuell auf seine eigene OP vorbereitet, werden die "großen drei" Royals in den kommenden Wochen nicht im Dienst sein. Laut Experten könne in ihrer Abwesenheit auf Prinzessin Anne (73) und Prinz Edward (59) als Vertretung zurückgegriffen werden.

Zudem werden Kate und Williams königliche Reisen in den kommenden Monaten nicht mehr wie geplant stattfinden. Nichtsdestotrotz wurde bereits in der Vergangenheit darüber spekuliert, ob das royale Ehepaar im März gemeinsam Italien besuchen würde. Genauere Details dazu wurden vom Palast bislang aber noch nicht preisgegeben.

Getty Images König Charles III. und Prinz Edward im Juni 2021

Getty Images Prinzessin Anne im Dezember 2023

Getty Images Die britischen Royals beim Weihnachtsgottesdienst im Dezember 2023

