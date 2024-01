"Einfach nur Freunde": Olli Pocher wegen Amira-Flirt auf 180

Oliver Pocher (45) ist mal wieder am Eskalieren! Der Komiker trauert nach wie vor der Beziehung mit seiner Ex Amira (31) hinterher. Als ihr eine Liaison mit Biyon Kattilathu (39) nachgesagt wurde, entwickelte er ein ganzes Comedyprogramm, um den Motivationscoach zu veräppeln. Ein gemeinsamer Anwalt dementierte die Liebesgerüchte aber. Jetzt soll Amira mit Christian Düren anbandeln – und Olli legt natürlich wieder richtig los!

"Solange es kein Statement vom gemeinsamen Anwalt gibt, sind es nur widerliche Gerüchte um Christian Düren aus dem gemeinsamen Management, der als selbstloser Freund der zukünftigen Amira Aly Vitamin D verschafft", schreibt Olli ironisch zu einem Artikel über den gemeinsamen Urlaub von Amira und Christian in seiner Instagram-Story. Außerdem teilt der Comedian ein Foto, auf dem der Moderator den Arm um seine Noch-Ehefrau gelegt hat. Das passt Olli natürlich gar nicht: "Einfach nur Freunde, die sich mal treffen... Der Christian Düren ist da sehr selbstlos."

Außerdem deutet Olli an, dass Christian aktuell eigentlich in einer Beziehung ist! "Der würde, solange er in festen Händen ist, seine festen Hände im Griff haben", deutet er ironisch Untreue an. Weder Amira noch Christian noch ein Anwalt äußerte sich bisher zu den Gerüchten...

Instagram / christiandueren Christian Düren, Moderator

Instagram / amirapocher Oliver Pocher und Amira, 2020

Panama Pictures Christian Düren im Januar 2024

