Verlobte ist schwanger: Mola Adebisi teilt Ultraschallbild!

Mola Adebisi (50) schwelgt im Babyglück. Vor wenigen Tagen machte der ehemalige VIVA-Moderator öffentlich, dass er und seine Verlobte Adelina Zilai ihr erstes gemeinsames Kind erwarten. Obwohl die Schwangerschaft ungeplant war, sind die beiden voller Vorfreude. Das gemeinsame Baby sei für die beiden das schönste Geschenk. Regelmäßig versorgt das Paar seine Follower mit Schwangerschaftsupdates im Netz. Nun teilt Mola ein Ultraschallbild!

Auf Instagram postet der TV-Star ein kurzes Video, in dem Ultraschallaufnahmen seines noch ungeborenen Babys zu sehen sind. Über das Video legt er eine Audiodatei, in der eine Kinderstimme Folgendes sagt: "Hallo Mama und Papa, ich weiß, ihr habt lange auf mich gewartet. Manchmal ist es hart und ich möchte euch unbedingt auch kennenlernen. Ich verspreche, ich komme bald und sehe euch im Jahr 2024." Adelina scheint von dem Post sichtlich gerührt zu sein. "Wir freuen uns so sehr auf dich und lieben dich aus ganzem Herzen", kommentiert sie Molas Beitrag.

Mola und Adelina sind bereits seit über drei Jahren zusammen. Im Dezember 2023 machte der Moderator seiner Liebsten einen romantischen Heiratsantrag auf dem Pariser Eiffelturm. Ob die Hochzeit noch vor der Geburt stattfinden wird, verrieten die beiden bisher noch nicht.

Instagram / mola_adebisi Ultraschallbild von Mola Adebisis Baby, 2024

Instagram / adelinazilai Mola Adebisi und Adelina Zilai

