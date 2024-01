Wird Dschungel zur Datingshow? Felix von Jascheroff genervt

Darauf hat Felix von Jascheroff (41) keinen Bock! Am Freitag startet die neue Staffel vom Dschungelcamp. Von Schauspielern über Sportlern bis hin zu Reality-TV-Sternchen ist in diesem Jahr alles dabei. Vor allem Mike Heiter (31) und Kim Virginia Hartung (28) könnten für Zündstoff sorgen – schließlich gingen die beiden bei Are You The One? bereits auf Tuchfühlung. Doch dass das Dschungelcamp zur Datingshow werden könnte, finden nicht alle toll – so auch der GZSZ-Star!

Felix hat richtig Bock auf den Dschungel – auf Flirtereien zwischen seinen Mitcampern hingehen eher weniger. Auch dass das Bettgeflüster von Mike und Kim im Vorfeld wieder Thema wurde, findet der 41-Jährige enttäuschend. "Da finde ich es schade, dass da schon so ein Riesenhype drum gemacht wird. Gerade die Geschichte Kim und Mike, die beiden. Wir sind hier bei keiner Datingshow", macht er gegenüber RTL deutlich.

Was passiert eigentlich mit Felix' Charakter John in "Gute Zeiten, schlechte Zeiten", wenn er Down Under um die Krone kämpft? "John wird mit seiner Liebsten Laura verreisen. Ein kleiner Urlaub demnächst kann den beiden nicht schaden", verriet der Schauspieler vor einigen Tagen. Für ihn würden die Dreharbeiten Mitte Februar dann ganz normal weitergehen.

Anzeige

Instagram / mikeheiter Mike Heiter, Realitystar

Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia im Oktober 2023

Anzeige

RTL / Anna Riedel Felix von Jascheroff und Chryssanthi Kavazi beim GZSZ-Special-Dreh

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de