Wow! So sexy zeigte sich Kate Moss an ihrem 50. Geburtstag!

Zu diesem Anlass warf sich Kate Moss (50) so richtig in Schale! Das britische Topmodel begeistert seine Fans schon seit vielen Jahren mit seiner Kleiderwahl: Sei es auf den Laufstegen dieser Welt, auf dem roten Teppich oder privat – die ehemalige Muse von Karl Lagerfeld (✝85) ist mit ihren Outfits immer ein Gesprächsthema. Kein Wunder also, dass sie sich für ihren 50. Geburtstag richtig herausputzte: Kate erschien in einem supersexy Look zu ihrer Party!

Die Fotos, die Page Six vorliegen, zeigen, wie die Britin ein Restaurant in Paris verlässt. Arm in Arm mit ihrem Partner Nikolai von Bismarck (37) läuft das Model an den wartenden Paparazzi vorbei. Dabei zeigt sich Kate in einem transparenten, schwarzen Maxi-Dress aus Spitze. Zu dem sexy Kleid kombinierte sie ein schwarzes Cape, funkelnde Riemchensandalen sowie einiges an Silberschmuck.

Anlässlich ihres Geburtstages nutzten einige Familienmitglieder und Freunde von Kate die Gelegenheit, um der Unternehmerin öffentlich zu gratulieren. Unter anderem widmete Kates Tochter Lila (21) ihr einige liebevolle Zeilen im Netz.

