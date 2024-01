Yeliz Kocs Tochter Snow freut sich über Ochsenknecht-Besuch

Yeliz Koc (30) ist alleinerziehende Mutter. Ihre Tochter Snow Elanie (2) kam 2021 zur Welt. Mit dem Vater Jimi Blue Ochsenknecht (32) liegt sie seit ihrer Schwangerschaft im Clinch. Der "Die Wilden Kerle"-Star soll keinen Kontakt zu seinem Nachwuchs gewollt haben. Auch zwischen dem Bachelor-Girl und dem Rest der Ochsenknechts hing zunächst der Haussegen schief. Das gehört mittlerweile aber der Vergangenheit an – jetzt freut sich die kleine Snow über Familienbesuch!

In ihrer Instagram-Story gibt Yeliz ihren Fans ein süßes kleines Update. "Snow freut sich schon den ganzen Morgen", berichtet die Promi Big Brother-Gewinnerin. Schließlich erhalte sie heute den heiß ersehnten Spielbesuch von Natascha Ochsenknecht (59). Dann kommt auch die kleine Snow mit vor die Kamera und ruft freudig "Oma Natascha". Die stolze Oma postete ebenfalls vom Bahnhof aus, dass sie sich auf den Weg nach Hannover zu ihrer Enkelin mache.

Auch in der Familien-Realityshow Diese Ochsenknechts werden Yeliz und Snow nun vermehrt in Erscheinung treten, wie Natascha Ende vergangenen Jahres verkündet hat. Für Jimi wurde also fix Ersatz gefunden – der geht aktuell nicht nur bei seinem Töchterchen, sondern gleich der ganzen Familie auf Abstand.

Instagram / _yelizkoc_ Snow Elanie und Yeliz Koc

Getty Images Natascha Ochsenknecht auf einem Event in Bonn

Instagram / _yelizkoc_ Cheyenne Ochsenknecht und Yeliz Koc mit ihrer Tochter Snow

