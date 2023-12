Statt Jimi: Yeliz Koc ist bei "Diese Ochsenknechts" zu sehen

Fliegender Wechsel bei Diese Ochsenknechts! Die Reality-TV-Show begleitet die Familie Ochsenknecht rund um Mutter Natascha (59) und ihre Kinder Wilson (33) und Cheyenne (23) in ihrem Alltag. Die dritte Staffel startet im kommenden Februar – allerdings diesmal ohne Jimi Blue (31), der sich inzwischen mit der Familie überworfen hat. Stattdessen tritt nun eine andere Person in der Show in Erscheinung: Seine Ex-Freundin Yeliz Koc (30)!

Auch sie hat keinen Kontakt zu dem Vater ihrer Tochter Snow (2) – dafür aber mittlerweile wieder zum Rest seiner Familie. Deshalb wird sie auch bei "Diese Ochsenknechts" in Erscheinung treten! Natascha wird bei einem Besuch bei ihr und Enkelin Snow in Hannover nämlich von der Kamera begleitet. "Seit drei Jahren zeigt Sky in 'Diese Ochsenknechts' mein Leben mit allen seinen Facetten. Ich bin regelmäßig in Hannover und besuche Snow. Ich habe drei Enkelkinder und mir ist ganz wichtig, dass Snow weiß, sie gehört genauso dazu wie Mavie (2) und Matteo", erklärt die stolze Oma Bild dazu.

Natascha betont immer wieder, wie wichtig ihr der Kontakt zu Snow und damit auch zu Yeliz ist – und auch Cheyenne bemüht sich sehr um gemeinsame Zeit mit ihrer Nichte. "Leider ist es wegen der Entfernung nicht so einfach, aber wir versuchen, uns bald wiederzusehen. Dafür sind wir über WhatsApp in Kontakt und updaten uns mit Fotos", erklärte sie vor einigen Monaten.

Natascha Ochsenknecht mit ihrer Enkeltochter Snow Elanie Koc

Jimi Blue, Natascha, Cheyenne und Wilson Gonzalez Ochsenknecht 2020

Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc, 2020

