"Auf Wish bestellt": Fans über Kim Virginas Dschungel-Outfit

Die Fans haben eine klare Meinung! Heute startete die Jubiläumsstaffel vom Dschungelcamp. Doch die zahlreichen Stars und Sternchen zogen schon vor ein paar Tagen ein – in sensationellen Outfits. Während sich Leyla Lahouar in einen orangefarbenen Zweiteiler schmiss, warf sich Kim Virginia Hartung (28) in einen knappen, pinken Body mit Mega-Ausschnitt und zog sich einen Federfummel darüber. Das Netz lässt das nicht lange unkommentiert: Die Fans sind eher weniger begeistert von Kims Outfit!

Auf X sammeln sich zahlreiche Kommentare zur ersten Folge des beliebten TV-Formats. Kims Outfit gerät dabei in den Fokus. "Kim Virginia ist die Kim Kardashian auf Wish bestellt", schreibt eine Person. Eine andere fragt sich, wie tauglich der Fummel für das Camp sei: "Kim weiß aber schon, dass es in den Dschungel geht und nicht zu einer Party, oder?"

Auch wenn die Kleidung der Influencerin auf den ersten Blick durchzufallen scheint, wolle sie im australischen Busch dafür alles geben. "Für das Dschungelcamp bin ich vorübergehend keine Veggie-Maus mehr. Keine Extrawürste für mich", erzählte sie in ihrer Instagram-Story. Denn eigentlich ist die Mannheimerin seit Jahren Vegetarierin.

RTL Leyla Lahouar, Kim Virginia Hartung, Mike Heiter, David Odonkor, Felix von Jascheroff

RTL Cora Schumacher, Mike Heiter und Kim Virginia vorm Dschungelcamp

RTL Kim Virginia Hartung, Dschungelcamperin 2024

