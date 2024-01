Trotz Vegetarismus: Kim Virgina isst im Dschungel Fleisch

Kim Virginia Hartung (28) wirft ihre Prinzipien über Bord! In wenigen Tagen startet eine neue Ausgabe des Dschungelcamps. In diesem Jahr sind auch zahlreiche Reality-TV-Sternchen wie Mike Heiter (31), Fabio Knez und Leyla Lahouar mit von der Partie. In den Prüfungen müssen sich die Camper allerdings immer noch den australischen Delikatessen stellen. Dafür will eine Lady eine Ausnahme machen: Kim Virginia will im Dschungel Fleisch essen – auch wenn sie eigentlich Vegetarierin ist.

In ihrer Instagram-Story teilt die Influencerin ein Video ihres Essens. Neben einigen leckeren Getränken filmt sie auch ein Sandwich, auf dem Fleisch zu sehen ist – obwohl Kim Virginia eigentlich seit Jahren vegetarisch lebt. In der nächsten Sequenz filmt sich die einstige Are You The One – Reality Stars in Love-Kandidatin und schreibt dazu: "Für das Dschungelcamp vorübergehend keine Veggie-Maus mehr. Keine Extrawürste für mich." Scheint so, als wolle die Beauty für das TV-Format alles geben.

Im Busch wird Kim Virginia definitiv auf ihren Ex-Flirt Mike treffen.Viele Zuschauer sind sich sicher, dass der Hottie sein Glück nochmals bei ihr versuchen wolle. "Der ist so einer, der will, dass jemand anderes bei dem Attacke macht. Ich sicher nicht", betonte die TV-Bekanntheit in einem TikTok-Livestream und fügte später noch hinzu, dass sie nichts mehr von ihm will: "Nicht mein Niveau."

Kim Virginia Hartung, Influencerin

Kim Virginia Hartung, Influencerin

Kim Virginia im Oktober 2023

