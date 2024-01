Das versuchte Kim Virginia ins Dschungelcamp zu schmuggeln!

Raffiniert, Kim Virginia Hartung (28)! Die Are You The One – Reality Stars in Love-Kandidatin ist Teil des diesjährigen Dschungelcamp-Casts – und im Busch trifft sie auf ihren Ex-Flirt Mike Heiter (31). Mit ihm ging es bereits heiter in der besagten Datingshow zu: Sie hatten sehr viel Sex im Boom Boom Room. Anscheinend hatte die Beauty den Plan, auch im Dschungel den ein oder anderen Kandidaten zu verführen: Denn Kim Virginia versuchte, Kondome reinzuschmuggeln!

RTL stellt exklusive Einblicke in den ersten Tag der Unterhaltungsshow bereit – und die Influencerin ist schon jetzt Topthema. "Kim Virginia hat tatsächlich versucht, Kondome mit ins Camp zu schmuggeln. [...] sie wurde erwischt!", erklärt die Reporterin Luisa Hillmeier aus Australien. Mike scheint ihre Aktion gefeiert zu haben, er reagierte mit: "Gut mitgedacht!" Ist er offen dafür, das einstige Feuer zwischen ihm und Kim Virginia wieder auflodern zu lassen?

Die Möglichkeit besteht, auch wenn die Mannheimerin ihre Kondome abgeben musste. Denn die Produktion hat vorgesorgt. Dieses Jahr liegt das Verhütungsmittel für die Stars im Dschungeltelefon bereit. Ein kleiner Rückblick zu "Are You The One - Reality Stars in Love": Mike wollte nur mit Kondom mit Kim Virginia schlafen! Diese Szene ist unvergessen und scheint die diesjährige Vorbereitung auf den Dschungel beeinflusst zu haben...

RTL Kim Virginia Hartung, Dschungelcamperin 2024

RTL Mike Heiter, Dschungelcamp-Kandidat 2024

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung, Realitystar

