Hohe Kosten: Prinz Harry zieht Klage gegen Verlag zurück!

Er gibt sich geschlagen! Im Februar 2022 hatte Prinz Harry (39) den Verlag Associated Newspapers Limited (ANL) verklagt, nachdem die dazugehörige Zeitung Mail on Sunday einen Artikel über seinen Kampf mit dem Innenministerium um vollen königlichen Sicherheitsschutz veröffentlicht hatte. Seitdem stehen der britische Monarch und das Medienunternehmen vor Gericht. Nun trifft der zweifache Vater jedoch eine Entscheidung: Harry zieht seine Klage zurück!

Wie OK! berichtet, bestätigte eine Sprecherin des Verlags, dass Harry seine Klage zurückgezogen habe. Die Entscheidung sei nur wenige Stunden vor einem wichtigen Termin, bei dem seine Anwälte relevante Dokumente vor Gericht einreichen sollten, erfolgt. Der Rückzieher könnte nun finanzielle Konsequenzen für den 39-Jährigen haben. In einem Urteil vom letzten Monat beschloss ein Richter, dass der Prinz 56.500 Euro an den Verlag zahlen muss. Dieser Forderung scheint der Harry jetzt nachkommen zu müssen.

Es ist nicht das erste Mal, dass Harry gegen eine Zeitung klagt. Bereits im Jahr 2023 stand der Monarch mit dem englischen Medienunternehmen Mirror Group Newspapers vor Gericht, nachdem er ihm vorgeworfen hatte, jahrelang seine Telefonate abgehört zu haben.

Anzeige

Getty Images Prinz Harry im Oktober 2023

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry bei den Invictus Games 2023

Anzeige

Getty Images Prinz Harry bei den Invictus Games in Düsseldorf 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de