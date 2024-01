"Kann tun, was ich will": Schießt Katie Price gegen Carl?

Ist das etwa ein Seitenhieb? Katie Price (45) und Carl Woods (34) hatten ihre Liebe im Juni 2020 öffentlich gemacht. Seitdem führten das Ex-Playmate und der Autohändler eine turbulente On-off-Beziehung. Seit Kurzem soll ihre Liebe nun endgültig erloschen sein – die einstigen Turteltauben trennten sich vor einigen Wochen. Danach unterzog sich das Model mehreren Schönheitseingriffen. Jetzt verrät Katie, ob die Beauty-OPs mit ihrer Trennung zusammenhängen – und kann sich dabei einen kleinen Seitenhieb gegen ihren Ex nicht verkneifen!

Seit ihre Trennung bekannt geworden ist, hat sich die TV-Persönlichkeit bereits ein paar Mal unters Messer gelegt. "Ich habe meinen Hintern auffüllen lassen. Ich habe mir ein Tattoo stechen lassen, was über den kompletten Rücken geht, ich habe meine Lippen auffüllen lassen [...]", erklärt sie in ihrem Podcast "The Katie Price Show". Dass diese Eingriffe etwas mit dem Liebes-Aus zu tun haben, dementiert das Erotik-Model jedoch: "Nein, es nennt sich aufholen und Zeit haben, um das jetzt zu tun." Sie gebe sich nun einfach wieder mehr Mühe mit ihrem Aussehen: "Ich darf tragen und tun, was ich will. Und das tue ich." Ob das etwa eine kleine Stichelei in Richtung ihres Ex ist?

Mit den Trennungs-News war Katie ihre Tochter Bunny zuvorgekommen. Im November plauderte die Neunjährige während eines TikTok-Livestreams aus, dass ihre Mutter und Carl kein Paar mehr sind: Auf die Frage, ob ihre Mutter denn solo sei, antwortete sie kurzerhand mit "Ja".

Anzeige

Getty Images Katie Price, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige

MEGA Carl Woods und Katie Price, Juli 2023

Anzeige

Instagram / katieprice Katie Price und ihre Tochter Bunny

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de