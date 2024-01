König Frederik enthüllt: Als Kind war er ständig wütend!

König Frederik (55) spricht über seine Kindheit. Am vergangenen Sonntag wurde der älteste Sohn von Königin Margrethe von Dänemark (83) zum neuen Monarchen des skandinavischen Landes ernannt. Bei seiner Proklamation zeigte er sich sichtlich emotional – und auch sonst scheint er ein Mensch mit starken Gefühlen zu sein! Frederik hat ein Buch herausgebracht: Darin thematisiert er auch die Wut, die er wegen seines Adelsstands als Kind verspürt hatte!

"Wenn jemand in der Klasse sagte, dass ich einmal König werde, erlebte ich Momente der Irritation und Frustration. Sie lösten so heftige Gefühle in mir aus", offenbart er in "Königsworte". Es habe Frederik gar nicht gefallen, wenn seine Klassenkameraden ihn an seine royale Herkunft erinnerten – das habe eine unendliche Wut hervorgerufen. "Das hat mich so irritiert, dass ich Lust bekam, denjenigen zu schubsen oder ihn zu verprügeln", führt er aus.

Auch als er schon volljährig war, sei Frederik mit den Anforderungen, die an ihn als Royal gestellt wurden, überfordert gewesen. "Der 18. Geburtstag war für mich wie ein Weltuntergang. Ich hatte das Gefühl, dass nun alles endet, was Spaß macht und spannend ist", gesteht er. Das mediale Interesse an seiner Person sei besonders hart gewesen.

Getty Images König Frederik im Jahr 1977

Getty Images König Frederik, der neue dänische Monarch

Getty Images König Frederik im Jahr 2982 in Aarhus

