Abschiedsbriefe: Ahnte die Queen, dass sie sterben wird?

Hatte sie es etwa im Gefühl? Am 8. September 2022 schied Queen Elizabeth II. (✝96) in Schottland im Schloss Balmoral aus dem Leben. 70 Jahre saß sie als britische Monarchin auf dem Thron. Vor ihrem Tod soll sich der Gesundheitszustand der Königin schlagartig verschlechtert haben. Für viele kam ihr Ableben dennoch überraschend. Doch ahnte die Queen vielleicht, dass sie ihre letzte Reise antreten wird?

In seinem neuen Buch "The Making of a King: King Charles III and the Modern Monarchy" behauptet Robert Hardman, dass die Queen wusste, dass sie sterben wird. Demnach habe sie kurz vor ihrem Tod zwei Briefe verfasst. Was genau darin gestanden haben könnte, wird wohl niemals enthüllt werden. Doch der Experte ist sich sicher, dass sie darin Abschied nahm und einige letzte Vorkehrungen traf. "Es ist jedoch klar, dass die Königin wusste, dass ihr Ende unmittelbar bevorstand", schreibt der Autor. Die Schriftstücke sollen an ihren Privatsekretär und ihren Sohn Charles (75) gerichtet gewesen sein. Diese deponierte sie in ihrem roten Aktenkoffer, in dem sich all ihre wichtigen Unterlagen befanden.

Elizabeth tat in Schloss Balmoral ihren letzten Atemzug. Doch dort wollte sie angeblich gar nicht sterben. "Ich glaube, es gab einen Moment, in dem sie spürte, dass es schwieriger wäre, wenn sie in Balmoral sterben würde. Ich glaube, wir haben versucht, sie davon zu überzeugen, dass das nicht Teil des Entscheidungsprozesses sein sollte", erklärte Prinzessin Anne (73), wie Daily Mail berichtete.

