Bradley Cooper freut sich über neun BAFTA-Nominierungen!

Die nächsten Auszeichnungen stehen an. Nachdem sich ganz Hollywood in diesem Jahr bereits bei den alljährlichen Golden Globes und Critics' Choice Awards versammelt hatte, könnten die Stars schon bald erneut auf dem roten Teppich glänzen: Am 19. Februar werden die British Academy Film Awards verteilt – das britische Gegenstück zu den Oscars. Und einer scheint sich darauf ganz besonders zu freuen. Bradley Coopers (49) Streifen wurde ganze neunmal für den BAFTA nominiert!

Sein neuester Film "Maestro", bei dem der Schauspieler die führende Rolle des Regisseurs übernommen hatte, verschaffte ihm unter anderem Nominierungen in den Kategorien "Bester Hauptdarsteller" und "Bestes Originaldrehbuch". Just Jared liegen Bilder von Bradley vor, auf denen man sieht, wie fröhlich er darüber zu sein scheint. Der "A Star Is Born"-Star telefoniert bei einem morgendlichen Spaziergang durch die New Yorker Nachbarschaft und trägt dabei sein breitestes Lächeln auf den Lippen. Sein Look besteht aus einem schwarzen Trenchcoat und einer gemusterten blauen Mütze.

Oder grinst Bradley aus einem ganz anderen Grund? Bei dem Ex von Irina Shayk (38) scheint es aktuell auch privat ziemlich gut zu laufen. Zwischen ihm und seiner aktuellen Flamme Gigi Hadid (28) soll es ernster geworden sein: "Obwohl sie sich sehr bedeckt halten, sind sie viel zusammen, treffen sich oft spät und verbringen die Nacht zusammen", berichtete vor Kurzem ein Insider gegenüber Ok! Magazine.

Bradley Cooper, Schauspieler

Bradley Cooper, Schauspieler

Gigi Hadid, Model

