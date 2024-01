Nach Golden Globes: Bradley Cooper und Gigi gehen essen!

Seit Monaten kursieren die Gerüchte um eine mögliche Beziehung zwischen Bradley Cooper (49) und Gigi Hadid (28). Der berühmte Schauspieler und das Model werden regelmäßig gemeinsam gesichtet, was die Liebesgerüchte immer weiter befeuert. Erst kürzlich äußerte sich zudem ein Insider und betonte, wie ernst es zwischen den Turteltauben sei. Nun verbringen Bradley und Gigi zusammen mit seiner Mutter ein Abendessen!

Bilder, die Daily Mail vorliegen, lichteten den "A Star is Born"-Darsteller und die Blondine nach den Golden Globe Awards am Sonntag vor dem Restaurant Giorgio Baldi in Los Angeles ab. Gloria Campano, die Mutter des Leinwandstars, leistete den beiden Gesellschaft. Während Bradley in einem klassischen schwarzen Anzug gekleidet war, trug die 28-Jährige einen stylishen Oversized-Blazer, den sie mit einer schwarzen Hose sowie einem schwarzen schulterfreien Oberteil kombinierte.

Erst kürzlich zeigte sich Bradley außerdem in Klamotten von Gigis Marke Guest in Residence! Für einen entspannten Spaziergang durch New York schmiss sich der Schauspieler in ein kariertes Hemd der Strickwarenmarke. Der Schnappschuss wurde von dem offiziellen Instagram-Account der Firma geteilt.

Anzeige

Getty Images Bradley Cooper im März 2022

Anzeige

Getty Images Gigi Hadid im März 2023

Anzeige

Backgrid Bradley Cooper, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de